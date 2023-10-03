«العلاج الحر» توصي بغلق 5 منشآت طبية مخالفة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية، شنت حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها المرور على 104 منشآت طبية خاصة، وجرى ضبط عدد من المنشآت المخالفة.

حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الطبية

وأشار إلى أن الحملات تأتي في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات محافظة الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأوضح «مكين» أن المنشآت الطبية التي جرى المرور عليها تشمل نحو 68 عيادة خاصة و13 عيادة تخصصية ومستشفى خاص، إلى جانب 22 مركزا ومعملا من بينها 11 مركز غير مرخص.

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 11 منشأة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 5 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها دون ترخيص، وفي الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

فحص 4 شكاوى ومعاينة 9 منشآت

وأضاف «فؤاد»، أنه جرى فحص 4 شكاوى ومعاينة 9 منشآت، مؤكدا أنه لا تهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.