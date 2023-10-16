«العلاج الحر» بالدقهلية توجه 20 إنذارًا للمنشآت الطبية المخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن حملات تفتيشية مفاجئة على 135 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 26 عيادة خاصة و10 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 32 مراكزاً ومعملا من بينها 6 مراكز غير مرخصة.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأكد أن الحملات، جاءت في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناء على تعليمات محافظة الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 20 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 6 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفي الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 10 شكاوى ومعاينة 19منشأة، مؤكدا أنه لا تهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة بالدقهلية.