نوة تضرب الإسكندرية خلال أيام.. اعرف تأثيرها على المحافظة ومدتها

أيام قليلة تفصلنا عن أول النوات التي الإسكندرية، وهي نوة المكنسة الشهيرة التي اشتهرت بهذا الاسم كونها تشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وارتفاع الأمواج ما يسبب «كنسًا» للشوارع نتيجة مياه الأمطار والأمواج التي تتجاوز حاجز كورنيش وحركتهما عبر الرياح الشديدة.

تأثير نوة المكنسة العام الماضي

تأثير نوة المكنسة الشديد تجلى العام الماضي في سقوط الأمطار لمدة 3 أيام بشكل متفاوت ما بين متوسط وغزير إضافة إلى ارتفاع أمواج البحر لكن مشروع حماية الشواطئ بمناطق كبرى على كورنيش الإسكندرية حد من ارتفاع الأمواج وقتها، وتصل الأمطار خلالها من 40 إلى 60%.

استعدادات الأجهزة التنفيذية لنوة المكنسة

ذلك التأثير الكبير لنوة المكنسة الشهيرة في الإسكندرية يجعل الأجهزة التنفيذية على أهبة الاستعداد خلال الوقت الراهن تحسبا لتلك النوة التي على بعد نحو 20 يوما من الوقت الراهن.

موعد نوة الإسكندرية المقبلة

فبحسب جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال خريف وشتاء 2023 فإن أقرب نوة مقبلة هي نوة المكنسة التي تأتي في 16 نوفمبر المقبل.

مدة نوة المكنسة هذا العام

من المتوقع أن تستمر نوة المكنسة لهذا العام لمدة 4 أيام، بحسب جدول هيئة ميناء الإسكندرية.

حالة الطقس في نوة المكنسة

وستكون حالة الطقس ممطرة بغزارة مع شدة رياح، وهي الرياح الشمالية الغربية، إضافة إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة.