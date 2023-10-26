الإعلامي أحمد فايق يستضيف جدة الطفل يوسف في «مصر تستطيع»: «طبطبت علينا»

أعلن الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» على قناة DMC، أنه سيستضيف السيدة عايدة جدة الطفل الشهيد يوسف، الذي اشتهر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بـ«شعره كيرلي وأبيضاني وحلو»، في الثامنة مساء اليوم الخميس.

وأكد فايق أن هذه الحلقة واحدة من أصعب حلقات برنامجه على الصعيد الإنساني والمهني على حد سواء، وذلك في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب فايق: «رحنا نواسيها لقيناها هي اللي بتطبطب علينا».