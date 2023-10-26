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الإعلامي أحمد فايق يستضيف جدة الطفل يوسف في «مصر تستطيع»: «طبطبت علينا»

كتب:

شريف سليمان
02:32 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
الإعلامي احمد فايق يقبل يد جدة الطفل يوسف أحد شهداء فلسطين

الإعلامي احمد فايق يقبل يد جدة الطفل يوسف أحد شهداء فلسطين

أعلن الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» على قناة DMC، أنه سيستضيف السيدة عايدة جدة الطفل الشهيد يوسف، الذي اشتهر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بـ«شعره كيرلي وأبيضاني وحلو»، في الثامنة مساء اليوم الخميس. 

وأكد فايق أن هذه الحلقة واحدة من أصعب حلقات برنامجه على الصعيد الإنساني والمهني على حد سواء، وذلك في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

وكتب فايق: «رحنا نواسيها لقيناها هي اللي بتطبطب علينا».

 

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