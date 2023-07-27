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«التضامن» تنشر قصة «يوسف» أحد المستفيدين من «مركز رعاية الطفل» بالبحيرة

كتب:

منة عبده
10:15 ص | الخميس 27 يوليو 2023
يوسف أحمد حمدي

يوسف أحمد حمدي

يوسف أحمد حمدي، صاحب الـ14 عام، والطالب في الصف الثالث الإعدادي، أحد المستفيدين من خدمات مركز رعاية الطفل العامل بمحافظة البحيرة، والذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة مساكن التمليك بكفر الدوار، لتقديم الدعم للأطفال العاملين. 

في أيام المدرسة يعمل في عمل آخر ليوفر ثمن الدروس الخصوصية

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، بموقع «فيسبوك»، يوميات «يوسف» قد لا تختلف كثيرا عن يوميات الأطفال العاملين، يعمل في فترة الصيف ليشترى ملابس وموبايل، وفي أيام المدرسة يعمل في عمل آخر ليوفر ثمن الدروس الخصوصية، حيث أنه مازال مستفيد من مركز الرعاية حتى الآن. 

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يخدم مركز رعاية الطفل بمحافظة البحيرة نحو 72 طفلا خلال عام 2023، تتركز أنشطتهم يوم الجمعة، بين اللعب والترفيه والرحلات ووجبة ساخنة، والتدريب على ورش مختلفة داخل الجمعية ليتسلحوا بتعلم صنعة «نجارة، حدادة، كهرباء، سباكة، خياطة، سرفلة».

مساعدة الطلاب العاملين على المذاكرة بجهود تطوعية

أما يوم الإثنين فتخصصه مديرة المركز والمشرفة بالمركز للذهاب إلى الأطفال في أماكن عملهم، والاستماع إلى مشاكلهم ومحاولة حلها، كما توفر الجمعية أيضا مستلزمات المدارس والكتب والشنط للأطفال العاملين مع دخول المدارس، بالاضافة إلى مساعدة الطلاب العاملين على المذاكرة بجهود تطوعية من مكلفات الخدمة العامة. 

ويطمح «يوسف» في الحصول على مجموع عالى في الصف الثالث الإعدادي، كى يتمكن من الإلتحاق بأحد مدارس الثانوية العامة أو الثانوية العسكرية، كى يصبح ضابط مثل ابن عمه.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.