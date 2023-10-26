تحذير لعملاء بطاقات الائتمان.. حالة تدخلك القائمة السلبية عند استخدامها بالخارج

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تيسير استخدام البطاقات الائتمانية لتغطية نفقات المواطنين خلال السفر للخارج، حرصًا منهم على تذليل أي عقوبات يواجهها العملاء، وذلك من خلال فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

تعليمات البنك المركزي المصري

وأشار «المركزي»، إلى أن العملاء عليهم الالتزام ببعض التعليمات حتى لا يتم إدراجهم في القائمة السلبية، والمطلوب هو أن يقدم الشخص خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود إلى البنك الخاص ببطاقته، ما يثبت أن استخدامه لها كان أثناء سفره للخارج، وذلك عن طريق أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

متى يتم وضعك في القائمة السلبية؟

وفي حال عدم التزام العميل بهذه التعليمات، سيعمل البنك المصدر للبطاقة الخاصة بالشخص، على إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من أجل وضعه في القائمة السلبية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل سيتم أيضًا إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.