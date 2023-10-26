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مصادر مطلعة: تكثيف التنسيق المصري القطري للإفراج عن المحتجزين في غزة

كتب:

شريف سليمان
02:40 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
علم مصر

علم مصر

أفادت مصادر مطلعة، بأنّ الجانبين المصري والقطري، يكثفان التنسيق من أجل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

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