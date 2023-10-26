مصادر مطلعة: تكثيف التنسيق المصري القطري للإفراج عن المحتجزين في غزة كتب: شريف سليمان 02:40 م | الخميس 26 أكتوبر 2023 علم مصر أفادت مصادر مطلعة، بأنّ الجانبين المصري والقطري، يكثفان التنسيق من أجل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو خروج المحتجزين الأمريكيين من غزة بأمان برلماني: الوساطة المصرية للإفراج عن المحتجزين بغزة تضمن استمرار دخول المساعدات إسرائيل تخصص مكافأة لإقناع سكان غزة بالإبلاغ عن موقع المحتجزين لدى حماس الرئيس الفرنسي: هدفنا الأساسي إطلاق سراح المحتجزين في غزة بايدن: نبحث عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية نتنياهو يعين جال هيرش مسؤولا عن ملف الأسرى المحتجزين لدى حماس قطاع غزة غزة تنسيق مصري قطري المحتجزين بقلم شريف سليمان