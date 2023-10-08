نتنياهو يعين جال هيرش مسؤولا عن ملف الأسرى المحتجزين لدى حماس

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تعيين جال هيرش، مسؤولاً عن ملف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، وتقلد هيرش قيادة فرقة الجليل الإسرائيلية سابقا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في غزة إلى 600 قتيل، كما ذكر تلفزيون «آي 24» في تغريدة على «تويتر»، أن عدد المصابين من الجانب الإسرائيلي يتجاوز 2000 مصاب.

كم أسيراً في قبضة الفصائل الفلسطينية؟

وتمكنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من اختطاف حوالي 100 أسير إسرائيلي، ما بين مستوطنين ومجندين في جيش الاحتلال، وذلك للتفاوض بهم في أي صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 370 شهيداً، منهم 20 طفل، بجانب إصابة 2200 آخرين.

ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى زاد إلى 600 شخص وأصيب أكثر من 2000 آخرين، وقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

يوم أسود على إسرائيل

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قد وصف هجوم السبت بأنه «يوم أسود على إسرائيل»، وتوعد بالانتقام قائلاً: «سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية».

ودعا نتنياهو مواطني غزة الخروج من القطاع، لأن الجيش الإسرائيلي سيضرب بكل قوة، كما حذر حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وقال: «أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن، نحن نواجه هذه المعركة معاً، هذه الحرب ستستغرق وقتاً وأياماً صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر».