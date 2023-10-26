متابعة المعديات النيلية والنهرية والتأكد من مقومات السلامة بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة استمرار وتكثيف حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة.

متابعة المعديات النهرية في البحيرة

كما شددت نائب محافظ البحيرة على التأكد من سريان تراخيص المعديات النهرية وصلاحيتها وتوافر جميع الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والأمان بها وإيقاف المخالف منها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة وإيتاى البارود وشبراخيت ورشيد بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

فحص سبل الأمان في المعديات النهرية

تضمنت تلك الحملات فحص المعديات والتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية وتوافر وسائل الإنقاذ والاطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على الالتزام بجميع الضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة على متن المعديات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.

وشهدت أمس مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة على المعديات النهرية أيضا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد مخالف منها.