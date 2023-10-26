محافظ القليوبية: تخفيضات أسعار السلع في المبادرة الحكومية تصل لـ25%

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم، عددًا من المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر، لمتابعة تنفيذ «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لضمان توافرها بأسعار مخفضة.

توافر كل السلع الغذائية

وشملت جولة محافظ القليوبية تفقد بعض المحلات وأفرع السلاسل التجارية الشهيرة لتجارة المواد الغذائية بمدينة شبين القناطر وقري نوي وكفر شبين، حيث تابع توافر كل السلع الغذائية التي تشملها المبادرة؛ من السكر، والأرز، والزيت، واللبن ومنتجاته، واللحوم والدواجن المجمدة، والفول، والعدس، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى، للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين منها، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

توافر السلع الأساسية والاستراتيجية

واطمأن المحافظ على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وبيعها للجمهور بالأسعار المعلن عنها موجها وكيل وزارة التموين، بمراجعة فواتير السلع الغذائية الأساسية، الموجودة بالمحال التجارية والسلاسل الغذائية والسوبر ماركت والهايبرات، بجانب التنسيق مع مسئولي الغرفة التجارية، ورؤساء المدن، للتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

وأكد المحافظ على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، والتأكد من التزام التجار بها، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية، حفاظاً على حقوق المواطنين.

ولفت محافظ القليوبية إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام، مشيراً إلى أن الهدف من جولته ـ اليوم ـ مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات الغذائية، والامتثال للمعايير الصحية والسلامة، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية المواطنين.