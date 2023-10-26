«رجع ساعتك 60 دقيقة».. اليوم بداية العمل بالتوقيت الشتوي

يبدأ اليوم الخميس «الأخير من شهر أكتوبر»، تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يتوجب على المواطنين في جميع المحافظات تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، عندما تصل إلى 12 مساءً اليوم، لتعود إلى 11 مساء.

وأشار المركز، إلى أن ذلك يأتي وفق قرار مجلس الوزراء خلال أبريل الماضي، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في أخر جمعة من أبريل، ويستمر تطبيق ذلك التوقيت حتى أخر خميس من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023.

القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، والذى ينص على أنه «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".