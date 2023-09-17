موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. «تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة»

أقل من 6 أسابيع تفصلنا عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023، وذلك بعد نحو 5 أشهر من بدء العمل به، طبقًا لقرار مجلس الوزارء، إذ جرى تقديم الساعة 60 دقيقة في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي، سيكون في الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، أي بعد نحو أقل من 6 أسابيع من الآن، وفقًا للقرار السابق الصادر عن مجلس الوزارء، والخاص بعودة تطبيق التوقيت الصيفي، الذي بدء العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وسيجري تأخير الساعة 60 دقيقة.

أسباب عودة التوقيت الصيفي

جدير بالذكر، أنّ مجلس الوزراء، قد أوضح في بيان سابق صادر عنه، أن أسباب عودة تطبيق التوقيت الصيفي، تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والسولار، بالاضافة الى المواد البترولية والغاز، بالإضافة إلى توفير نحو 150 مليون دولار من ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلًا عن توفير العملة الصعبة.