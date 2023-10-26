تخصيص يوم طبي مجاني للعاملين في «القابضة للمطارات»

أقامت الإدارة الطبية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يوما طبيا مجانيا للعاملين في الشركة، وذلك بالتعاون مع مستشفى الشروق التخصصي، إذ حيث تم إجراء الكشف على العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، في تخصصات الباطنة والعظام والجلدية بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر وتقديم الاستشارات العلاجية المجانية.

خدمات طبية مميزة للعاملين

يأتي ذلك اليوم في إطار اهتمام الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتقديم خدمات طبية مميزة للعاملين، وقامت الشركة أيضا خلال الأسبوع الجاري بتنظيم حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، على هامش الندوة التوعوية عن كيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض الموسمية التي نظمها قطاع شؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية ومركز التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي.