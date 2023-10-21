«مستثمري السياحة»: مد برنامج تحفيز الطيران يسهم في زيادة الرحلات القادمة لمصر

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن قرار أحمد عيسى وزير السياحة بمد برنامج تحفيز الطيران حتى شهر أبريل المقبل سيسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل وجود مميزات للرحلات السياحية القادمة من بعض الدول خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وأوضح «عبداللطيف»، في بيان، أن برنامج تحفيز الطيران يعتمد على منح مميزات مالية لشركات السياحة الأجنبية المُسّيرة للرحلات لمصر، في حال تسييرها عددا معينا من الرحلات وبسعة مقعدية محددة على الطائرات.

عروض وتخفيضات على المزارات السياحية

ودعا عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إلى ضرورة تقديم عروض وتخفيضات على المزارات الأثرية والتاريخية في مصر، وإعلان ذلك لشركات السياحة الأجنبية التي تّسّير رحلاتها لمصر، فضلا عن التسويق لتلك الخطوة خلال معرض لندن السياحي الدولي الذي سيقام بالعاصمة البريطانية الشهر المقبل.

تصوير مقاطع فيديو مع السياح في مصر

وأثنى «عبداللطيف»، على أفكار الحملات الدعائية والترويجية المشتركة التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار والشركات والفنادق المصرية مع نظيراتها الأجنبية من منظمي الرحلات وشركات الطيران، للترويج لزيارة مصر في الخارج، موضحا أن ما تقوم به هيئة تنشيط السياحة حاليا من تصوير مقاطع فيديو مباشرة مع السياح المتواجدين بمصر، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي له أثر كبير فى تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج وجذب عدد أكبر من السياح.