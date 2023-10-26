عميد «علوم سياسية» السويس: أنظار العالم تتجه إلى دور مصر في القضية الفلسطينية

قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية العلوم السياسية جامعة السويس، إن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة التي عقدت مع نظيره الفرنسي، أكدت الحديث عن الثوابت المصرية في معالجة القضية الفلسطينية، وعلى رأسها عدم السماح بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وما يعنيه ذلك من تصفية القضية وضرورة مجابهة الوضع الإنساني المتردي داخل قطاع غزة، وإدانة استهداف المدنيين من الجانبين وضرورة تجنب الاجتياح البري، بالإضافة عن الحديث حول ضرورة إقامة دولة فلسطنيية مستقلة، واتفاق ماكرون مع هذه الثوابت التي حددها ذكرها الرئيس، يؤكد أنه يسعى لحل عادل وسلمي للنزاع القائم.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة حتى هذا اليوم، ولا نستطيع الحديث عن قضية فلسطين دون أن نضع مصر في جملة مفيدة، وخاصة في ظل الأزمة الحالية، إذ أن أنظار العالم كله تتجه إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر.

التعاون الدبلوماسي مع مصر

وأشار إلى أن حرص قادة وزعماء العالم على التواصل مع مصر وزيارتها، ورغبة الرئيس الفرنسي في العمل مع الرئيس المصري لإعداد خطة سلام كبيرة وشاملة لدعم مسار الحل الجذري للقضية الفلسطينية عبر المفاوضات، بالإضافة إلى قناعة الرئيس الفرنسي بإيجابية التعاون الدبلوماسي مع مصر لمجابهة القضايا الملحة وضربه مثلاً لذلك بالتعاون مع مصر في الملف الليبي، كل ذلك يؤكد أن المجتمع الدولي يعي جيدا دور مصر المحوري في المنطقة العربية، وخاصة في ظل الظروف الحالية.