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عضو بـ«النواب»: القمة المصرية الفرنسية أولوية عاجلة لدى القيادة السياسية

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:20 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب

النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الفرنسي وانعقاد القمة المصرية الفرنسي بمثابة دليل جديد على استمرار الدور التاريخي والمحوري للدولة المصرية للتعامل الجاد والعادل مع القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية أولوية عاجلة للقيادة السياسية 

وأكد في تصريحات صحفية أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال، وستبقى أولوية عاجلة لدى القيادة السياسية المصرية، لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام نظيره الفرنسي تؤكد الموقف القوي الذي تتخذه الدولة لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفسيطيني، وإدانة الانتهاكات الصارخة التي يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والتي تعد جرائم حرب تخالف القانوني الدولي الإنساني وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بالاستجابة لتحذير الرئيس السيسي، من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة، وأنه قد ينتج عنه المزيد من الضحايا من المدنيين، موضحا أن الدولة المصرية ستظل مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مشيدا بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، عن السماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين.

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