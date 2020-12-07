بث مباشر.. انطلاق القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه

بدأت الآن فاعليات القمة المصرية الفرنسية، حيث يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس، كأول لقاء قمة مباشر بينهما منذ اجتماعهما في القاهرة قبل نحو عامين.

وبدأت الزيارة بحفل ترحيب رسمي تلاه لقاء بين الرئيسين في الإليزيه ثم مؤتمر صحفي، ويلتقي الرئيس السيسي بعد ذلك رئيس البرلمان ريشار فيرّان، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو قبل مأدبة عشاء في الإليزيه.