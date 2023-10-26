في ذكرى ميلاد الإعلامي اللامع وائل الإبراشي.. «تنبأ بوفاته في عمر صغير»

يحل اليوم 26 أكتوبر ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي والإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي مرت حياته بالعديد من المحطات على المستوى الصحفي والبرامج الحوارية، وكانت موضوعاته دائما مسار جدل، وغنية بالتحقيقات المشوقة.

معلومات عن وائل الإبراشي

وائل الإبراشي من مواليد مركز شبين بمحافظة الدقهلية، وعمل الإبراشي في جريدة روز اليوسف، وترأس تحرير جريدة صوت الأمة، وحقق نجاحا كبيرا، ثم انتقل إلى تقديم البرامج التليفزيونية، وقدم على شاشة قناة «دريم» برنامج الحقيقة، وحقق نجاحا كبيرا، وبعدها انتقل إلى برنامج «العاشرة مساء» المحطة الأبرز في تاريخه، حيث جاء خلفا للإعلامية منى الشاذلي، وانتقل من دريم إلى قناة «أون» ليقدم برنامج كل يوم، خلفا للإعلامي عمرو أديب، أما محطته الأخيرة فكانت ببرنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وفي لقاء قديم مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدث عن الموت، وقال إنه بعد وفاة شقيقته أصبح يشعر أن الحياة سهلة للغاية وأن الموت أصبح قريب، وأنه يتوقع أن يموت صغيرا.

وأضاف أنه بسبب وفاة شقيقته بحادث سير، فقد توقف عن قيادة سيارته، حيث راوده شعور أنه سوف يموت بحادث، وسوف يصدم أحد ويموتا هما الاثنين.

أما عن آخر أيامه، فقد عانى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي من فيروس كورونا والذي كان سببا في وفاته يوم 9 يناير 2022، عن عمر ناهز 58 عاما.