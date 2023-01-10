إشادة إعلامية بملف «الوطن» عن الراحل وائل الإبراشي: مهني وعاطفي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما نشرته جريدة «الوطن» اليوم، من خلال صفحة كاملة عن الإعلامي وائل الإبراشي، يأتي في إطار مهني وعاطفي بامتياز، متابعا «بالفعل الإبراشي ما زال حيا في نفوسنا ومعنا جميعا».

وائل الإبراشي تركيبة مختلفة

وأوضح «الحسيني»، أن الإعلامي وائل الإبراشي له محبة واحترام وتقدير في قلوب الجميع، متابعا «وائل الإبراشي تركيبة مختلفة، وشخصية شديدة الاختلاف، وفي مناقشاته وهو يهاجم أو ينتقد، تراه مبتسما هادئا طول الوقت، وهو أمر صعب وليس سهلا».

ملف في عدد الوطن

وقال الكاتب الصحفي محمد هانى، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، إن اليوم ذكرى وفاة وائل الإبراشي، وهو أمر طبيعي، لكن المثير للإعجاب احتفاء الوسط الإعلامي وتلاميذه به، متابعا «جريدة الوطن نشرت عن وائل الإبراشي في عدد اليوم، ملفا صحفيا له كل التقدير والاحترام».

إعلامي محقق من طراز رفيع

وأشار الإعلامي والكاتب حمدي رزق، إلى أن الإبراشي أحب مهنته وبلده بدرجة العشق، وإعلامي محقق من طراز رفيع، متابعا «روز اليوسف أنتجت مجموعة رائعة من الصحفيين المتميزين، وتولوا القنوات ورئاسة التحرير، لكن الإبراشي تفرد بفهم دوره في المجتمع، فيعد حالة استثنائية في جيله ويصعب تقييمه، واعتبره ابن عمري».