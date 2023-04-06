وائل الإبراشي يعود من جديد في مسلسل سره الباتع ويناقش أزمة هدم الأضرحة

عاد الإعلامي الراحل وائل الإبراشي إلى الشاشة مجددًا، خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال عرض الحلقة الـ15 من مسلسل سره الباتع، الذي يذاع على قناة ON E، من خلال عرض إحدى الحلقات التي ناقش فيها أزمة هدم الأضرحة، تلك الفكرة التي سعت بعض الجماعات المتأسلمة لتنفيذها خلال وقت الثورة.

وشهد عرض جزء من برنامج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي خلال مسلسل سره الباتع، ردود أفعال جيدة، خصوصًا من الوسط الإعلامي الذين سرهم إحياء ذكراه في أحد الأعمال الفنية هذا العام.

ظهور الإبراشي في سره الباتع

وتضمنت الحلقة 15 من مسلسل سره الباتع، لفتة إنسانية رائعة بإعادة الإبراشي للشاشة، حيث تضمن المشهد، قيام النجم عمرو عبد الجليل بمشاهدة برنامج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي «العاشرة مساء»، حينما كان يناقش قضية هدم الأضرحة من خلال عمل مناظرة بين رئيس جبهة الإصلاح الصوفية، والشيخ سامح عبد الحميد، وهي قضية سياسية يتناولها المسلسل.

تاريخ وائل الإبراشي

ولد الإعلامي وائل الإبراشي في 26 أكتوبر عام 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وبدأ حياته بالعمل صحفيًا في جريدة روز اليوسف، ثم انتقل للعمل في صوت الأمة حتى استقال منها عام 2010.

برامج وائل الإبراشي

وقدّم الإعلامي وائل الإبراشي عدة برامج تليفزيونية نالت شهرة واسعة وهي:

الحقيقة على قناة دريم 2.

العاشرة مساء على قناة دريم.

كل يوم على قناة أون.

التاسعة على القناة الأولى المصرية.

أبرز موضوعات السبق للإبراشي

وسجل باسم الإعلامي وائل الإبراشي الكثير من موضوعات السبق الصحفي أبرزها:

قضية لوسي أرتين.

غرق عبارة السلام.

مقتل المجند سليمان خاطر.

مذبحة بني مزار.

سر عداء مبارك للفريق الشاذلي.

معاناة مرضى الإيدز في مصر.

أسباب اغتيال السادات.

سلسلة الهاربين في لندن.

تحقيقات اللاجئين في الجولان.

تفجير كنيسة القديسين.

التعذيب في السجون.

مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ 25 سجينًا مصريًا.

وفاة وائل الإبراشي

وفيما يخص وفاة وائل الإبراشي فإنّه قد توفي في 9 يناير 2022 عن عمر ناهز 58 عامًا بعد صراع مع المرض دام لفترة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

مسلسل سره الباتع

يشار إلى أنّ مسلسل سره الباتع من إخراج المخرج خالد يوسف، ومأخوذ عن راوية الأديب الراحل يوسف إدريس، ويضم كوكبة من النجوم الكبار.

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع، حول شاب يبحث عن لغز مقام السلطان حامد في إحدى القرى الريفية، وخلال رحلته يكتشف أنّ صاحب المقام كان له دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، وأنّه كان مميزًا بوشم عصفور على وجهه، وله 4 أصابع فقط بدلًا من خمسة في يده، وهو ما جعل شباب القرية يقطعون إصبع من إصبعهم ويرسمون نفس الوشم على وجووههم لتضليل قوات الاحتلال التي كانت تبحث عنه للقبض عليه بعدما قتل أحد قادة جنود الاحتلال.