«أبناء مصر»: نثق في قدرة الرئيس السيسي على إنهاء معاناة الأشقاء بغزة

ثمن المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الفرقة الرابعة مدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، لاسيما التأكيد على قوة مصر العسكرية ودورها في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأكد «بركات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحزب يؤكد أهمية الحل الدبلوماسي في أوضاع غزة، فضلا عن حماية الأمن القومي دون تجاوز يعكس حكمة وقوة قائدنا، مؤكدا أن قوة مصر العسكرية لا تقتصر على حماية الحدود، بل تشمل حماية أمن المنطقة كاملة.

وأشاد رئيس حزب أبناء مصر، بالجهود التي تبذلها مصر في إنهاء معاناة الأشقاء في غزة، مؤكدا الثقة الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري، ومعبرا عن كامل تضامن الحزب مع الشعب الفلسطيني.

وأدان «بركات» استمرار انتهاكات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، والتي يتحمل تكاليفها ضحايا من الأبرياء والأطفال، وهو عكس كل إنسانية ودين، ويتنافى تماما مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي ينادي بها العالم أجمع.