«الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تعمدت استهداف 57 مؤسسة صحية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية، أسفرت عن استشهاد 101 من الكوادر الصحية، فضلا عن تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأضافت الوزارة، حسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وتابعت أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا منذ 7 أكتوبر الجاري.