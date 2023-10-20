قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بيت لحم

أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، واستخدم جنود الاحتلال الرصاص الحي ضد الفلسطينيين، قرب مخيم العزة بالمدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى 21 شهيدا على الأقل وإصابة 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكانت وكالة «وفا» الفلسطينية لرسيمة، نشرت صورا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا للشهيدة الرضيعة فاطمة، التي كانت تبلغ من العمر 7 شهور، التي استشهدت مع والدتها أريج البنا في قصف طائرات الاحتلال لمنزلهم في غزة.