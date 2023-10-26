«الصحة الفلسطينية»: تلقينا 1650 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 940 طفلا
كتب:
يارا أشرف
02:10 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 481 شهيدا، غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة.
واستنكرت الوزارة صمت المجتمع الدولي على جريمة مجزرة المستشفى المعمداني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضافت «الصحة الفلسطينية»: «تلقينا 1650 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلا مازالوا تحت الأنقاض».