مواقيت الصلاة كاملة بالقاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي غدا

بالتزامن مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر، يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة كاملة بالقاهرة والمحافظات غدا، إذ يبدأ التطبيق بداية من مساء اليوم الخميس، على أنّ يجري تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

مواقيت الصلاة كاملة بالقاهرة والمحافظات وفق التوقيت الشتوي

ويسعى المواطنون إلى معرفة مواقيت الصلاة كاملة بالقاهرة والمحافظات مع تغيير الساعات وتطبيق التوقيت الشتوي، فبدلا من أن تكون الساعة الثانية عشرة صباحا يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشرة مساء يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

متي يبدأ التوقيت الشتوي في مصر ؟

ويعمل تطبيق التوقيت الشتوي 2023 على تغيير مواقيت الصلاة في المحافظات، إذ حددت الهيئة العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي في القاهرة وباقي المحافظات غدًا، ليتم تبكير المواقيت بمعدل ساعة عن مواقيت الصلاة في الوقت المعتاد.

هل يبدأ التوقيت الشتوي في مصر اليوم ؟

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات وفقا للهيئة العامة للمساحة، بداية من مساء اليوم الخميس وجاءت كالآتي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة غدًا

الفجر 4:37 ص.

الشروق 6:5 ص.

الظهر 11:39 ص.

العصر 2:48 م.

المغرب 5:12 م.

العشاء 6:30 م

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية غدًا

الفجر 4:43 ص

الشروق 6:11 ص

الظهر 11:44 ص

العصر 2:52 م

المغرب 5:16 م

العشاء 6:35 م

مواعيد الصلاة في المنصورة غدًا

الفجر 4:37 ص

الظهر 11:38 ص

العصر 2:46 م

المغرب 5:11 م

العشاء 6:30 م

مواعيد الصلاة في الزقازيق غدًا

الفجر 4:37 ص

الظهر 11:38 ص

العصر 2:47 م

المغرب 5:11 م

العشاء 6:29 م

مواعيد الصلاة في طنطا غدًا

الفجر 4:39 ص

الظهر 11:40 ص

العصر 2:48 م

المغرب 5:13 م

العشاء 6:31 م

مواعيد الصلاة في أسيوط غدًا

الفجر 4:37 ص

الظهر 11:39 ص

العصر 2:51 م

المغرب 5:16 م

العشاء 6:32 م

مواعيد الصلاة في بني سويف غدًا

الفجر 4:38 ص

الظهر 11:40 ص

العصر 2:50 م

المغرب 5:14 م

العشاء 6:32 م

مواعيد الصلاة في المنيا غدًا

الفجر 4:39 ص

الظهر 11:41 ص

العصر 2:52 م

المغرب 5:17 م

العشاء 6:33 م

مواعيد الصلاة في سوهاج غدًا

الفجر 4:35 ص

الظهر 11:37 ص

العصر 2:50 م

المغرب 5:15 م

العشاء 6:30 م

مواعيد الصلاة في قنا غدًا

الفجر 4.39

الظهر 11:33 ص

العصر 2:46 م

المغرب 5:11 م

العشاء 6:26 م

مواعيد الصلاة في أسوان غدًا

الفجر 4:29 ص

الظهر 11:32 ص

العصر 2:47 م

المغرب 5:13 م

العشاء 6:27 م

مواعيد الصلاة في مطروح غدًا

الفجر 4:54 ص

الظهر 11:55 ص

العصر 3:3 م

المغرب 5:27 م

العشاء 6:46 م

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية غدًا

الفجر 4:34 ص

الظهر 11:35 ص

العصر 2:44 م

المغرب 5:8 م

العشاء 6:26 م

مواعيد الصلاة في دمياط غدًا

الفجر 4:35 ص

الظهر 11:37 ص

العصر 2:44 م

المغرب 5:9 م

العشاء 6:28 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ غدًا

الفجر 4:25 ص

الظهر 11:27 ص

العصر 2:38 م

المغرب 5:3 م

العشاء 6:19 م

مواعيد الصلاة في الفيوم غدًا

الفجر 4:39 ص

الظهر 11:41 ص

العصر 2:51 م

المغرب 5:15 م

العشاء 6:33 م

مواعيد الصلاة في كفر الشيخ غدًا

الفجر 4:39 ص

الظهر 11:40 ص

العصر 2:48 م

المغرب 5:12 م

العشاء 6:31 م

مواعيد الصلاة في الأقصر غدًا

الفجر 4:30 ص

الظهر 11:33 ص.

العصر 2:47 م

المغرب 5:12 م.

العشاء 6:27 م

مواعيد الصلاة في السويس غدًا

الفجر 4:32 ص

الظهر 11:34 ص

الشروق 2:43 م

المغرب 5:7 م.

العشاء 6:25 م