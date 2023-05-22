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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-5-2023 في مصر

كتب:

انتصار الغيطانى
02:41 ص | الإثنين 22 مايو 2023
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 22-5-2023 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 22-5-2023 في مصر

رصدت الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الاثنين، مواقيت الصلاة التي تمثل أهمية كبيرة لجميع المسلمين، خاصة الحارصين على أداء الصلاة في مواعيدها المحددة تماما.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية اليومية التي تحرص عل توفيرها للقراء على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم  الاثنين 22-5-2023 في محافظات مصر، والتي تاتي وفقا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية 22 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:26 صباحا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:32 مساءً

أذان العشاء: 8:56 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:46 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:15 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:57 مساء

موعد أذان العصر: 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:52 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:23 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:30 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساءً

أذان المغرب: 7:28 مساءً

أذان العشاء: 8:48 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:19 مساءً

أذان المغرب: 7:27 مساءً

أذان العشاء: 9:02 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:29 مساءً

أذان المغرب: 7:47 مساءً

أذان العشاء: 9:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:32 مساءً

أذان العشاء: 8:57 مساءً.

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بقلم انتصار الغيطانى