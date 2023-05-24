مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-5-2023 في مصر

رصدت الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الأربعاء، عن مواقيت ومواعيد الصلاة في محافظات مصر، وهي مواقيت تختلف بين محافظة وأخرى على مستوى الجمهورية، لذا تحرص هيئة المساحة عن الإعلان يوميا على كل مواعيد الصلاوات الخمس.

لذا تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-5-2023 وذلك بمختلف محافظات مصر، وفقا لما كشفته عنه الهيئة المصرية للمساحة، على موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية الأربعاء 24 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:32 مساءً

أذان العشاء: 8:56 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:14 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:48 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:18 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:57 مساء

موعد أذان العصر: 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:26 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساءً

أذان المغرب: 7:27 مساءً

أذان العشاء: 8:50 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:19 مساءً

أذان المغرب: 7:27 مساءً

أذان العشاء: 9:03 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:29 مساءً

أذان المغرب: 7:46 مساءً

أذان العشاء: 9:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:32 مساءً

أذان العشاء: 8:57 مساءً.