أمانة المرأة بـ«مستقبل وطن الغربية» تناقش خطة الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز قطور التابع لمحافظة الغربية، اجتماعًا تنظيميا، اليوم، بحضور أمين مركز قطور محمد أبورية الذي رحب بأعضاء الأمانة وأوضح لهم الدور الهام والفعال لأعضاء الأمانة خلال الفترة القادمة والاستحقاق الرئاسي القادم.

وطالب أبورية ببذل مزيد من الجهد خلال الاستحقاق القادم خدمة للوطن وحفاظًا على الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر خلال تلك المرحلة التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع واستمع إلى آراء الأعضاء ووعدهم بحل أي مشكلة تواجه السيدات في كل قرى وعزب مركز قطور.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية

وحضر الاجتماع أمين مساعد أمانة المشروعات بالمحافظة المهندس عبدالله بسطامي والذي عرض تقديم كل الدعم لأمانة المرأة من خلال تقديم القروض الميسرة لأهالي مركز قطور من أجل عمل المشروعات الصغيرة.

حزب مستقبل وطن

كان ذلك بحضور أمين التنظيم ناجي رشوان وأمينة المرأة بمركز قطور صفاء الوكيل وأمين المشروعات بمركز قطور العمده إيهاب معجوز وأمين مساعد أمانة المرأة بمركز قطور أمل السكري وكوكبة من أعضاء أمانة المرأة بمركز قطور وأمين الشباب بمركز قطور محمد الضنين.