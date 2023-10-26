تفاصيل إضافة حافز للمتميزين بقطاع السكة الحديد.. يصل إلى 5 آلاف جنيه 

كشف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، تفاصيل استحداث حافز للمتميزين بقطاع السكة الحديد، موضحا أن الحافز يأتي في إطار اهتمام المنظومة بالعنصر البشري وتشجيعه على تحقيق أعلى معدلات في العمل، فضلاً عن الرضا الوظيفي للعاملين.

المناطق التي ينطبق عليها الحافز

وأضاف عبدالفتاح فكري لـ«الوطن»، أن حافز المتميزين يتم تطبيقه على الـ6 مناطق التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهذه المناطق هي القاهرة والمنطقة الوسطى بمحافظة أسيوط والمنطقة الجنوبية بمحافظة أسوان ومنطقة وسط الدلتا بطنطا ومنطقة شرق الدلتا بالزقايق، ومنطقة غرب الدلتا بمحافظة الإسكندرية.

قيمة الحافز والفئات المستحقة

وأوضح أن قيمة حافز المتميزين تتراوح من 3 إلى 5 آلاف جنيه، يحصل عليها العامل في مدد مختلفة قد تكون كل 3 شهور، مؤكدا أن الحائز يستحقه العامل الذي لم يوقع عليه أي جزاء أو العامل الملتزم في المواعيد الرسمية للعمل.

ونوه إلى أن الحافز يحصل عليه 10 من كل منطقة، موضحا أن المنطقة تشمل جميع العاملين بالهيئة القومية للسكة الحديد، سواء المهندسين أو الفنيين أو المتخصص في نظم الإشارات، وهو ما يأتي في إطار حرص الهيئة على الاهتمام بشكل مكثف بالعنصر البشري.