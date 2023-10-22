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السكة الحديد تعلن إتاحة حجز قطارات vip إلكترونيا

كتب:

كريم روماني
12:41 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
منافذ الدفع الإلكتروني

منافذ الدفع الإلكتروني

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة حجز بعض قطارات «Vip» بالوجه البحري من خلال منافذ فوري بأرقام «905 – 906 / 916- 917» على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس اعتبارا من يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، كما يلي.

1- شبابيك التذاكر في محطات القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details، والآيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة في الهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية» للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تقدر بـ320 ألف منفذ.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.