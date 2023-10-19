السكة الحديد تحقق إيرادات 378.5 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر 378.5 مليون جنيه إيرادات الركاب خلال سبتمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 32.3%، بالمقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

السكة الحديد

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنه في عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 ملايين طن بضائع سنوياً وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب.

وأوضحت أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام وتم انفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق في 2023 ينقل 1.2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنوياً كما إرتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85%.

ونوهت إلى أن المستهدف في عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

قطاع نقل البضائع

وأشارت إلى أنه في قطاع نقل البضائع هيئة السكك الحديدية كانت تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة وفي 2023 أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة وفيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة فكان لدى الهيئة في عام 2014 عدد 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وبحلول عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة وإصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80%.