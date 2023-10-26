تحرير 81 محضرا في حملة مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والالتزام بالأسعار المخفضة والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

حملات تفتيش على الأسواق والمخابز

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار ومطاي حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية بالتنسيق مع إدارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن تحرير 51 محضرا تموينيا منها 41 محضرا بمطاي و 10 محاضر ببني مزار، حيث جاءت المخالفات ما بين «نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – بيع بأزيد من السعر المقرر - ذبح خارج المجازر – عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار»، إلى جانب ضبط ومصادرة 8 شكاير أعلاف مجهولة المصدر.

تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار

وفى مركزي العدوة وديرمواس، حررت الوحدات المحلية 30 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية، منها 25 محضرا بقرية بني عامر في مركز العدوة، حيث تنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار- تجميع دقيق بغرض البيع بالسوق السوداء – عدم وجود شهادة صحية – نقص وزن – عدم إعطاء بون صرف – غير مطابق للمواصفات- عدم ممارسة نشاط بقالة تموينية، و5 محاضر بقرية البدرمان في مركز ديرمواس عدم حمل شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.