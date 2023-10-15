رئيس «حماية المستهلك» السابق: كثرة حلقات التداول أحد أكبر معوقات السوق المصري

قال راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن التعامل مع السوق في حاجة إلى حكمة وإرادة وعزيمة، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لضبط السوق المصري، ولا يجد تعارض بين أليات العرض والطلب مع ضبط السوق.

مبادرة خفض الأسعار في حاجة إلى اجراءات عقابية

وتابع «عبد المعطي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن مبادرة خفض الأسعار في حاجة إلى اجراءات عقابية لكي تكون فعالة، وإيجاد منظومة متكاملة لمراقبة تنفيذ هذه المبادرة، واعداد استراتيجية متكاملة تتعامل مع الموقف في توفير السلع بشكل دائم، وضبط أي مخالفات تضر بالسوق، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال التنسيق بين كل الأجهزة.

هناك إتاحة للسلع المطروحة في مبادرة خفض الأسعار

وأضاف أن هناك إتاحة للسلع المطروحة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة إعلام المواطن بنسبة الخصم التي تتراوح بين 15 لـ25%، لكي يعلم حجم الاستفادة من المبادرة، لافتًا إلى أن أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداول، لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، لذلك وجه الرئيس السيسي بإنشاء أسواق نصف جملة، حتى يحصل المواطن على السلع بأقل سعر.