تحرير 22 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية في كفر الشيخ

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، من ضبط مخالفات وتحرير 22 محضرا ضد عدد من أصحاب المخابز البلدية، بدائرة مركز بيلا، خلال 24 ساعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 22 محضرا ضد أصحاب عدد من أصحاب المخابز البلدية

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بمشاركة رؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا.

وحررت الحملة 22 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 15 محضرا تلاعب في الموازين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.