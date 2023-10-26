تعيين قيادات جديدة بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ صدور قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتعيين الدكتور شعبان السعيد مغنم، مديراً عاماً للمجازر والصحة العامة بالمديرية، والدكتور على عبد السلام شعوط، مديراً عاماً للطب الوقائي بالمديرية.

مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ يقدم التهنئة للقيادات الجديدة

وقدّم الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، التهنئة لمدير عام المجازر والصحة العامة بالمديرية، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية، بمناسبة قرار تعيينهما في منصبيهما، متمنيين له دوام الترقى والتوفيق.

استمرار الحملات المكبرة على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم

وأكد «بشار»، أنّ مديرية الطب البيطري مُستمرة فى تنفيذ حملاتها المكبرة على الأسواق، والمحلات العامة، والمطاعم، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بجانب حملات تحصين الثروة الحيوانية والداجنة ضد الأمراض الوبائية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.