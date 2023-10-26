إدارة شباب فوه بكفر الشيخ تنظم لقاء توعويا عن التغيرات المناخية

نظمت إدارة شباب فوه بمحافظة كفر الشيخ، لقاء توعوي عن التغيرات المناخية بمركز شباب قبريط بمشاركة 40 شابا من أعضاء مراكز شباب «السالمية، ومنية الأشراف، والعلوي»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

اللقاء يتناول التغيرات المناخية وما يتبعها من انتشار الأمراض والأوبئة

أدار اللقاء عادل عجيز، مُعلم خبير بمدرسة فوه الثانوية، وتأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والتي تُنظمها المديرية، وتناول لقاء اليوم التغيرات المناخية وما يتبعها من انتشار الأمراض والأوبئة مثل «كوفيد 19»، وكيف تعاملت الدول معها بوضع معايير المستشفيات الخضراء والمستدامة فى مايو 2022 وإطلاق المبادرات البيئية مثل «اتحضر للأخضر» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر الوعي البيئي، وحث المواطنين علي المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.

التغيرات المناخية بمراكز شباب كفر الشيخ

وتُقام اللقاءات التوعوية حول التغيرات المناخية بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات بالمديرية، ومتابعة باسم سعيد، منسق التطوع، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وفريق عمل الإدارة.