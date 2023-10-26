توافد الآلاف للاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد الآلاف من الزوار من المحافظات المختلفة وبعض الدول العربية والإسلامية، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، الذي يقتصر علي زيارة المقام فقط، وسط إجراءات أمنية مشددة بمنطقة المسجد والميدان الإبراهيمي والشوارع والطرق المؤدية إليه.

تجهيز ساحة الميدان الإبراهيمي

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتجهيز ساحة الميدان الإبراهيمي، ورفع درجة الاستعداد المكثفة والخدمات لاستقبال ضيوف المدينة من محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية والإسلامية لزيارة مدينة دسوق في ذكرى الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي.

تأمين مداخل ومخارج دسوق

كما جرى تأمين مداخل ومخارج دسوق، ووضع كاميرات مراقبة بجميع أماكن التجمعات لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بجانب البوابات الأمنية الموجودة على مداخل الميدان وأبواب المسجد، بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف بساحة المسجد الإبراهيمي والمجهزة بالأطباء والتجهيزات الطبية المختلفة.

الطرق الصوفية تُنظم أمسية دينية احتفالاً بمولد الدسوقي

ومن المقرر أنّ تُنظم الطرق الصوفية أمسية دينية، احتفالاً بالمولد، اليوم الخميس، عقب صلاة المغرب بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، بحضور الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطرق الصوفية، كما يتم تنظيم أمسية دينية أخري عقب صلاة العشاء وتكون خاصة بإذاعة القرآن الكريم.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

يُشار إلى أنّ الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بدأ يوم الجمعة الماضي 20 أكتوبر، ويستمر حتى غداً الجمعة 27 أكتوبر، حيث يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.