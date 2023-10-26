الفنانة السعودية إلهام علي: سعيدة بما حققه فيلم «السجين» من نجاح بسبب قصته المشوقة

أعربت الفنانة السعودية إلهام علي، عن سعادتها الكبرى للنجاح الكبير الذي حققه فيلمها الجديد «السجين» الذي تم تصويره في القاهرة، رفقة الفنان خالد صقر والطفلة المصرية ريم عبدالقادر.

إلهام علي: صورنا العمل في وطننا الثاني مصر الحبيبة

وأعربت إلهام لـ«الوطن» عن سعادتها الكبرى بما حققه الفيلم عقب طرحه بسبب قصته المشوقة وأحداث الرعب التي تدور بداخله.

تجربة العمل كانت رائعة

كشفت عن سبب تفوقها في أداء مشاهد الرعب في العمل، قائلة: «أنا عاشقة لأفلام الرعب وأستمتع جدا بمشاهدتها، لذا كان تصوير الفيلم أحد أكثر التجارب متعة بالنسبة إلي، فضلاً عن استمتاعي الكبير بمشاهدته، وقد أحببت فريق العمل، والمشروع ككل، وخصوصا العمل مع المنتج فادي إسماعيل، الذي كان بمثابة الأخ الكبير الذي اعتنى بنا جميعا، وأيضا برايم فيديو، فكانت التجربة جميلة وغنية بشكل عام، استفدنا منها جميعا».

واستكملت حديثها: «صورنا العمل في وطننا الثاني، مصر الحبيبة، التي يشدنا إليها شعور مميز بالانتماء، كما تمتع الجميع بحرفية عالية خلف الكواليس، وعملنا معا بود وألفة لإخراج هذا العمل بأبهى صورة، وهذا من أهم العوامل التي تشجعني بشكل شخصي على العمل في أيّ مشروع، فأنا أؤمن تماما أن ما يخرج من القلب يصل إلى القلب».