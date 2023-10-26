سحب فيلم مستر إكس من دور العرض بعد تذيله شباك التذاكر

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، سحب فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، من السينما ورفعه من جميع دور العرض السينمائي، بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وكان أخر رقم يومي حققه أمس الأربعاء نحو 877 جنيها.

32 مليون جنيه إيرادات في 17 أسبوع بالسينما

وحقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إجمالي إيرادات على مدار 17 أسبوع عرض في دور العرض، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، نحو 32 مليون و52 ألف جنيه.

قصة فيلم مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يقدم شخصية مستر إكس الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، من خلال شركته التي أسسها لهذا الغرض.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف ابرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني وريم مصطفى ومي عمر وعمرو يوسف، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.