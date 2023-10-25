مؤلف فيلم «عادل مش عادل»: شخصية أحمد الفيشاوي مفاجأة

قال حسام كمال، مؤلف فيلم «عادل مش عادل»، إنّ أحمد الفيشاوي، سيطل على جمهوره بشخصية جديدة تمامًا، لم يسبق له تجسيدها من قبل، سواء في السينما أو التليفزيون، موضحًا أنّ تلك الشخصية تكمن صعوبتها في اعتمادها على المشاعر النفسية بشكلٍ كبير.

وأوضح حسام كمال، لـ«الوطن»، أنّ حياة أحمد الفيشاوي، ستتغير رأسًا على عقب، داخل أحداث فيلم «عادل مش عادل»، كونه سيكون أمام موقف مصيري مهم، والإدلاء بشهادته في قضية ما، مؤكدًا أنّ «الفيشاوي» بذل جهودًا ضخمة، خلال فترة التحضير والتصوير، لخروج العمل، على مستوى عالٍ من الاحترافية.

مشاركة نوال عبد الشافي في فيلم عادل مش عادل

وأشار إلى أنّ الفيلم سيشهد أيضًا مشاركة المطربة نوال عبد الشافي، صاحبة الأغنية الشهيرة «مخصماك»، حيث ستُجسد شخصية مهمة داخل العمل، كما أنه ستُقدم أغنية أيضًا بصوتها، مُعربًا عن آماله بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، فور طرحه في السينمات خلال الأسابيع المُقبلة.

أبطال فيلم عادل مش عادل

ويُشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل» عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد الفيشاوي، منهم شيري عادل، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، وأوتاكا وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.