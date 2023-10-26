فيلم العميل صفر يحقق 39 مليون جنيه إيرادات خلال 10 أسابيع في دور العرض

حقق فيلم العميل صفر، خلال 10 أسابيع عرض بالسينما نحو 39 مليون جنيه، متصدرا المراكز الخمسة الأولى بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما والتي تضم أفلام فوي فوي، الخميس اللي جاي، وش في وش، حسن المصري، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكان فيلم العميل صفر، الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني بعد عدة تجارب من البطولات الجماعية، حقق في شباك تذاكر السينما يوم الثلاثاء نحو 78 ألف جنيه، وجاء ترتيبه في المركز الخامس.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي ملئ بالتشويق والمفاجآت، من خلال شخصية الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، العاشق لمغامرت جيمس بوند ويتخذه قدوة له، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة له وأصدقاءه والمحيطين به.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.