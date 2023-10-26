وكيل صحة الشرقية يتابع التخلص الآمن من النفايات الخطرة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، التي جرى ضبطها داخل مخزن كبير لتدوير القمامة بقرية بردين، خلال حملة سابقة ترأسها وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمركز الزقازيق.

متابعة سير العمل وحركة السيارات والنقل

قام وكيل وزارة الصحة بمتابعة سير العمل وحركة السيارات والنقل الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وكذلك نقل النفايات العادية الصلبة بالمخزن، وذلك في حضور أعضاء اللجنة والمشكلة من مدير إدارة العلاج الحر، ومديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وإدارة مكافحة العدوى، وإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وممثلي فرع جهاز شؤون البيئة، وقسم شرطة مركز الزقازيق، وفرع هيئة الإسعاف، ورئيس الوحدة المحلية ببردين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مؤجر الأرض والمخالفين.

ضبط كميات هائلة من النفايات الطبية

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية ترأس الحملة السابقة والتي أسفرت جهودها عن ضبط كميات هائلة من النفايات الطبية الخطرة، داخل مخزن لتجميع وتدوير النفايات، وقام أكثر من 20 عاملا بالفرار من المكان، بعد مداهمة المكان.