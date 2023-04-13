محافظ سوهاج يتفقد التشغيل التجريبي لمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بحي الكوثر، بمتابعة التشغيل التجريبي لمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي عبد الساتر مسؤول المشروعات القومية بوزارة الصحة، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، وعلي لطفي رئيس حي الكوثر.

10 أطنان من النفايات الخطرة

وقال محافظ سوهاج، إن هذا المشروع يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، بقدرة استيعابية 10 أطنان من النفايات الطبية الخطرة، ويتكون من مبنى إداري، 5 غرف تخزين، مغسلة سيارات النفايات، شبكة حماية مدنية، شبكة مرافق، 8 محارق، جهاز فرم نفايات، سكن للعمال، مركز صيانة، ميزان بيسكول، مبنى الأمن، مبنى إداري، لوحة كهرباء.

تطوير مجمع المحارق بالتعاون مع وزارة الصحة

وأكد الفقي أن تطوير مجمع المحارق يأتي ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات، فضلا عن إنشاء مراكز ووحدات طب الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد تحسنا ملحوظا على صعيد القطاع الطبي، ونسعى لمزيد من التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.