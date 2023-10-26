المحظورات والضوابط بتصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية

أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط المتعلقة بتصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية، منها تحديد عدد من المحظورات التي يجب مراعاتها عند حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع.

وأوضحت المادة 42 من القانون، أن جمعية الاقتراع هي المبنى الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.

محظورات حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع

ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحاً، وإن كان مرخصاً، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.

مواعيد التصويت في الداخل والخارج

في هذا الإطار، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل لبدء استحقاق ديمقراطي جديد، على أن يبدأ التصويت خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، وأيام 10 و11 و12 من ذات الشهر في الداخل.

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام 5 و6 و7 من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.