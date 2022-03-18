بدء الاقتراع في انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين بعد اكتمال النصاب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو»، عن اكتمال النصاب القانوني، وبدء عملية الاقتراع، حيث استقر الأعضاء الموجودين على قيام الأعضاء الأكبر سنًا بالانتخاب مبكرًا من أجل راحتهم وسلامتهم الصحية، وذلك بمقر إجراء انتخابات المجلس في ساقية الصاوي.

أربعة منافسين على منصب الرئيس

وتجرى الانتخابات بعد حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية، والتي يصل عددهم إلى 316 شاعرًا وملحنًا، ويتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء وهم: الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

أسماء المتقدمين لمقاعد الشعراء

وعلى مقاعد الشعراء داخل مجلس الجمعية، تقدم 14 شاعرًا بأوراق ترشحه، وهم: محمود عبد العزيز، خالد صالح، فوزي إبراهيم، رضا محمود، صبري رياض، صلاح عمار، عمر الجبيلي، عبير الرزاز، عماد حسن، على السويفي، محيي حوار، محمد الصواف، مصطفى مرسي ومحمد جمعة.

المتنافسون على مقاعد الملحنين

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين، فقد وصل عددهم إلى 14 فنانًا وهم: حسن اش اش، محمد حمدي، حسن دنيا، ماجد عرابي، طارق فؤاد، بهاء حسني، حمدي حمادة، حمدي سكر، أمجد العطافي، مصطفى عوض، شريف حمدان، وفا حسين، محمود الخيامي، صلاح الشرنوبي. وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.

توافد الشعراء والملحنين على انتخابات المجلس

وتوافد عدد كبير من الشعراء والملحنين لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو»، والمنعقدة حاليًا في قاعة الكلمة بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

وقام الموسيقار هاني مهنى، المرشح على رئاسة الجمعية، بتوزيع قائمة على الأعضاء في الانتخابات، يطلب من الأعضاء انتخاب تلك القائمة، واصفًا إياهم بالقادرين على إعلاء شأن الجمعية.