وزير الخارجية الروسي يطالب بوقف فوري للتصعيد في قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى وقف فوري للقتال بين الفلسطينيين وإسرائيل، واستئناف المفاوضات وصولا لقيام دولة فلسطينية مستقلة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال لافروف، في تصريحات سابقة، إنه من المفترض أن المشاورات مع الدول المعنية ستستمر على أي حال، وأضاف «مصر تبدي مبادرة، جميعنا نريد أن نرى تراجعا في التصعيد في قطاع غزة، وسنجري اتصالات في الأيام المقبلة لنرى مدى واقعية توقعاتنا».

كما شدد وزير الخارجية الروسي على أن الخيار الأفضل كان يتمثل في اتخاذ قرار من جانب مجلس الأمن الدولي، يدعو جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عنف وضمان معالجة القضايا الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الحقيقية التي تهدد قطاع غزة والملايين من السكان الذين يعيشون هناك.

وتابع: «لكن لسوء الحظ، لم يتم إقرار هذا القرار، على الرغم من أنني لست متأكدًا من أنه لو كان تم بالفعل التصديق على هذا القرار، كان كل شيء سيستمر بهذه الطريقة أم لا، أو كان سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار ويتم حل الأزمات الإنسانية، لكن لم يكن هناك استئناف أيضًا».