«الأشغال الفلسطينية»: تدمير أكثر من 25% من المناطق المأهولة في قطاع غزة

تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري، عملية «السيوف الحديدية» ردا على قطاع ردا على «طوفان الأقصى»، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6 آلاف و500 شهيد وإصابة من 17 ألف آخرين، فضلا عن التدمير والأضرار التي لحق بمنازل الفلسطينيين، وقدّرتها وزارة الإسكان الفلسطينية بنحو 200 ألف وحدة سكنية بين تدمير كلي وجزئي.

تدمير 200 ألف وحدة سكنية في فلسطين

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 200 ألف وحدة سكنية بين تدمير كلي وجزئي «أكثر من 25% من المناطق المأهولة في قطاع غزة» منذ بدء عملية السيوف الحديدية في 7 أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنه وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة.

وأضاف زيارة، أنّ قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة دمر منشآت بما فيها من مستشفيات، ودور عبادة، ومخابز، ومحطات تعبئة مياه، وأسواق، ومدارس، ومؤسسات تعليمية وخدماتية ، مشيرا إلى شطب أسرا بكاملها من السجل المدني، ومحا أحياءً ومناطق وتجمعات سكنية بقاطنيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»

العمل يجري مع «الهلال الأحمر المصري» لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة

وأضاف الوزير الفلسطيني، أنّ العمل جار مع الهلال الأحمر المصري، لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة، مشيرا إلى أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة تهديد كبير لأرواح الآلاف من المدنيين.

وفي وقت سابق، حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز، في بيان، أنّه لا مكان آمن في غزة، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل الذي دخل يومه الـ20.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، أنّ حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ارتفعت إلى أكثر من 6 آلاف و500 شهيد وأكثر من 17 ألف مصاب.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من بلدتي سلوان وبيت سوريك في القدس المحتلة، فيما أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين على مغادرة أراضيهم في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.