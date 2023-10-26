موعد مباراة الأهلي وصن داونز بعد تطبيق التوقيت الشتوي

يتزامن تطبيق التوقيت الشتوي، مع تغيير العديد من المواعيد الخاصة بالصلاة والأوقات والحفلات المختلفة، ومن ضمنها من موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إفريقيا، ليتساءل بعض جمهور الأحمر عبر حساباتهم الشخصية عن تغيير وقت المباراة من عدمه.

وأعلن مسؤولو الكاف تعديل موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب وإياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، وذلك ليس له علاقة بتطبيق التوقيت الشتوي كما أعلن الكاف تعديل المباراة دون ذكر ذلك السبب.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويأتي موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي على ملعب لوفتس سيرسفيلد بمدينة بريتوريا، الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء.

كما أعلن مسؤولو الكاف تعديل موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز لتقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر، بدلا من الرابعة عصرا.

ونشر نادي صن داونز الجنوب إفريقي، على الصفحة الرسمية على موقع «أكس» أن المباراة المرتقبة ستقام في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

تطبيق التوقيت الشتوي

يذكر أن العمل بالتوقيت الشتوي سيكون بداية من الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري، وفقا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، حيث سيتم ضبط الساعة اليوم في منتصف الليلة ليتم تأخيرها لمدة ستون دقيقة.