موعد صلاة الجمعة مع تطبيق التوقيت الشتوي 2023

نشرت الهيئة المصرية للمساحة، موعد صلاة الجمعة غدا الموافق 27 أكتوبر 2023 وهو ما يتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2023، وفقا لما أعلن عنه مجلس الوزراء حيث سيتم تغيير الساعة الليلة الموافق 26 أكتوبر بتأخيرها 60 دقيقة.

ويوافق غدا الجمعة أول أيام العمل بتطبيق التوقيت الشتوي بعد وقف العمل به منذ 7 أعوام، حيث أعلن مجلس الوزراء في بيان سابق له تغيير التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي.

التوقيت الشتوي

وعلى المواطنين ضبط الساعة في منتصف الليلة ليتم تأخيرها ستون دقيقة للإعلان عن بدء العمل بـ التوقيت الشتوي وهو ما سيشهد تغيير في الساعة ومواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة غدا.

موعد صلاة الجمعة

ويختلف موعد صلاة الجمعة وفق كل مدينة، ويأتي كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: أذان الظهر الساعة 11:39 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الغربية: يحين أذان الظهر الساعة 11:40 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: أذان الظهر الساعة 11:39 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: يحين أذان الظهر الساعة 11:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: أذان الظهر الساعة 11:26 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: يحين أذان الظهر الساعة 11:44 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: أذان الظهر الساعة 11:39 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: يحين أذان الظهر الساعة 11:37 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: أذان الظهر الساعة 11:33 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: يحين أذان الظهر الساعة 11:33 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: أذان الظهر الساعة 11:32 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: يحين أذان الظهر الساعة 11:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: أذان الظهر الساعة 11:38 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: يحين أذان الظهر الساعة 11:55 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: أذان الظهر الساعة 11:40 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: يحين أذان الظهر الساعة 11:43 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: أذان الظهر الساعة 11:35 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: يحين أذان الظهر الساعة 11:37 مساءً.