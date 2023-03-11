القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم

اهتمام كبير يوليه جماهير وعشاق كرة القدم بمتابعة المباريات الهامة والمرتقبة اليوم السبت، لذا يحرص البعض عن البحث عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن لجمهور الفريقين والمتابعين للبطولة الإفريقية في كل من تونس والجزائر والمغرب متابعتها في تمام الساعة الثانية ظهرا، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعمان والكويت، عبر القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب «لوكاس موريبي» في جنوب إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا، على هذا النحو:

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ويستطيع الجمهور متابعة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا من خلال تردد شبكة قنوات «بي إن سبورتس» التي تمتلك حقوق بث المباريات، وتنقل على قناة بي إن سبورتس بريميوم 4 ( bein sports premium 4 ) وترددها 12054، والاستقطاب لها عمودي، ومعدل الترميز للقناة هو 27500، أما معامل تصحيح الخطأ فهو 2:3.

نقاط الأهلي وصن داونز

ويمتلك الأهلي 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يمتلك صن داونز 6 نقاط في المركز الثاني، والقطن الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.